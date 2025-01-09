Украина рушится - прозрение майданного философа

Украина гибнет и спасать ее поздно. Такое заявление сделал активно поддержавший "евромайдан" киевский философ Сергей Дацюк.

Он сказал, что "за 30 лет уничтожить половину населения страны очень сложно, но мы справились, и это говорит о том, что нам, украинцам, Украина не нужна". А власти в Киеве просто грабят территорию. Украинским же "национал-патриотам" тоже не нужна Украина, они помешаны на мове и истории, в их программе нет ничего ни про науку, ни про инженерию. А "создавать моноязычную инженерию – это значит ее разрушать". Нельзя загонять все людей, в том числе талантливых внутрь одной лишь мовы, это абсурд. Но именно этим и занимаются на Украине.

"Спасать дом, когда он рушится, бессмысленно – отойдите. Не надо спасать Украину, она в ситуации свободного падения. И враги – лишь повод снять с себя ответственность", – заключил Дацюк.

Примечательно, что именно об этом многие годы говорили в России, в том числе в Крыму и Донбассе, когда они еще были в составе Украины, но на Украине это объявлялось вражеской пропагандой. Теперь же даже многие "майданные" деятели признают, что на Украине разрушительные тенденции значительно перевесили разумное начало и довели дело до абсурда. Об этом с несколько иных позиций говорила убитая в прошлом году Ирина Фарион.

На днях бежавший ранее из Донецка антироссийский журналист Сергей Гармаш заявил, что украинская пропаганда сильно преувеличивает, а то и прямо врет о проблемах в России, в том числе в воссоединенных регионах. Это искажает восприятие реальности и приводит к неадекватным действия. Но своей ложью Киеву не удастся все время обманывать население.

Еще одно признание украинского журналиста Александра Шелеста - это позорный отлов людей на улицах для отправки на фронт. "Псы режима" их ловят, как рабов, а люди молчат, возмущается он. Где же "свободолюбивые украинцы"? Если бы им сказали три года назад, что так будет, они бы не поверили. Но теперь это считается нормой. При этом в России, где якобы царит тирания, такого нет. Тогда где более достойная жизнь?