FT: Маск хочет сменить премьера Британии

Бизнесмен Илон Маск якобы хочет сменить премьер-министра Великобритании Кира Стармера ранее запланированных на 2029 г. выборов. Это могло стать темой разговора Маска с соратниками.

По данным источников газеты The Financial Times (FT), Маск и его единомышленники изучают, каким образом могут дестабилизировать британское правительство лейбористов. В частности, бизнесмен ищет возможность поддержать другие политические движения в королевстве, включая правую партию Reform UK, пишет ТАСС.

Стармер стал премьер-министром меньше года назад - Карл III утвердил его на посту 5 июля 2024 г. Стармер является лидером Лейбористской партии с 2020 г., а до этого был адвокатом и прокурором.

Стармер вырос в графстве Суррей, его отец был слесарем на фабрике, мать – медсестрой. После окончания гимназии получил место в Университете Лидса, где стал изучать право. В 1987 г. получил квалификацию юриста и стал работать адвокатом. Тогда же начал работать с профсоюзами, защищая их интересы в судах, в том числе в нескольких крупных делах – против корпораций Shell и McDonalds. В 2008 г. Стармер стал главой Королевской прокуратуры и службы государственных обвинителей. В 2014 г. получил рыцарское звание за заслуги в области уголовного правосудия. На следующий год – в возрасте 52 лет – был избран в парламент от региона, где много лет жил со своей семьей.