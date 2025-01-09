Сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" высадили 4,8 миллиона саженцев хвойных деревьев в 2024 году

4,8 миллиона саженцев деревьев хвойных пород высадили в Югре сотрудники крупнейшего нефтедобывающего актива НК "Роснефть" - "РН-Юганскнефтегаза" за вегетативный сезон 2024 года.

В компании отметили, что площадь озеленения составила около 1300 га. Высажено на 41% больше саженцев, чем в 2023 году.

Восстановление леса нефтяники проводят на территории Аганского, Урайского и Самаровского лесничеств, пострадавших от природных пожаров. Высаживаемые хвойные породы возрастом 1–3 года (сосна обыкновенная, ель сибирская, сосна кедровая) адаптированы к местным климатическим условиям.

Компания активно сотрудничает с лесными хозяйствами для обеспечения качественного ухода за этими деревьями и мониторинга их состояния.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры "Роснефти". Компания реализует масштабные экологические программы, нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение и восполнение природных экосистем.

"РН-Юганскнефтегаз" наращивает объемы экологической деятельности в регионе, активно сотрудничает с правительством округа в реализации программ, направленных на защиту биологического разнообразия и восстановление природных ресурсов. За последние три года высажено уже более 9,5 млн сеянцев хвойных пород, а в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 51 млн мальков ценных пород рыб.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" – ключевой нефтедобывающий актив НК "Роснефть". Предприятие ведет разработку месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 21 тыс. км2. Накопленная добыча предприятия с начала деятельности составляет более 2,7 млрд тонн нефти.