На Эльмаше в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с грузовиком и микроавтобусом

На Эльмаше в Екатеринбурге столкнулись "КАМАЗ" и "Toyota Hiace", что привело к смерти водителя и серьезным травмам пассажира микроавтобуса. Подробности сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла 8 января около 22.00 на улице Фронтовых Бригад в районе дома №29. По предварительным данным, водитель грузовика двигался по улице Шефская, на светофоре решил повернуть налево, но не уступил дорогу автомобилю "Toyota Hiace", который двигался навстречу. Это и привело к столкновению.

61-летний водитель иномарки скончался на месте до прибытия "скорой". Окончательные причины его гибели будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы. Помимо этого, в аварии серьезно пострадал пассажир Тойоты - с различными травмами его доставили в Центральную городскую клиническую больницу №24.

За рулем грузовика находился 60-летний житель Екатеринбурга. За 26 лет водительского стажа привлекался к административной ответственности 9 раз.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы. Органы внутренних дел продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, особенно при совершении маневров и важности соблюдения ПДД.