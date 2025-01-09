Российских детей защитят от деструктивного контента

Госдума (ГД) может принять решение о защите детей от деструктивного контента в январе. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

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По его словам, в видеоиграх встречается много сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду и чуждые России ценности.

"В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" – написал Володин.

В марте этот вопрос обсуждали на совместном совещании комитетов по молодежной политике и по безопасности.

Также о нем говорили на заседании парламентской комиссии, которая занимается расследованием "преступных действий киевского режима в отношении несовершеннолетних".

Участники мероприятий сошлись на необходимости расширения технических возможностей блокировки контента. Соответствующую инициативу готовит Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором.

Ранее первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявляла, что на рассмотрение палаты парламента может быть внесен законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии. Позже вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что депутаты и эксперты считают, что нужно закрепить на законодательном уровне понятие "деструктивный контент".

Депутаты Государственной думы 17 декабря приняли во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним сигарет, табачной продукции и устройств для ее потребления, таких как кальяны и вейпы.