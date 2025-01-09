В Приднестровье назвали поставки Россией газа "помощью"

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский высказался о поставках в страну российского газа. По словам политика, это была помощь России, и платить за это не надо.

ПИР предложили деньги за газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств, приводит РИА Новости слова Красносельского.

Ранее на фоне прекращения с 1 января транзита российского газа на Запад стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах постепенно кончаются. Их осталось уже меньше 70%.