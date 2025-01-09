Российским частным клиникам начнут присуждать звезды за качество услуг

Российским частным клиникам станут присуждать звезды по принципу отелей.

Это будет зависеть от качества и безопасности предлагаемых услуг. Создавать методику оценки будут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Как ожидается, инициатива позволит улучшить работу данных медицинских организаций. За девять месяцев 2024 года число жалоб на них выросло на 15,5%, сообщили в "Общественной потребительской инициативе".

Прежде всего, это замечания к работе медперсонала. Сегодня в РФ функционирует 73,5 тыс. частных поликлиник, тогда как государственных всего 26,3 тыс. организаций.

Как напомнил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил, сообщают "Известия".