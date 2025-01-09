Мишустин утвердил выходные и праздничные дни на 2025 год

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в 2025 году.

Как сообщает Telegram-канал правительства, россияне не будут работать 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября. Так как в новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, их решено было перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

Нерабочие дни были перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня и с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Первая рабочая неделя 2025 года после новогодних праздников будет двухдневной. Россияне будут работать 9 и 10 января.