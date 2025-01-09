В текущем году большинство российских компаний намерены активно набирать сотрудников

В прошлом год в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала.

При этом 61% компаний постоянно нанимали сотрудников. Таковы данные исследования HR-холдинга Ventra. Согласно прогнозу, в 2025 году количество активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Согласно опросу, лишь 27% не поменяли количество сотрудников в 2024 году и еще 12% провели ряд сокращений. Остальные продолжали и продолжат нанимать персонал.

Тренд будет развиваться, несмотря на то что искать персонал трудно в условиях низкой безработицы и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда. У компаний есть веские причины для поиска новых работников: рост бизнеса, который требует увеличения численности персонала, а также выросшая текучесть кадров, сообщают "Ведомости".

Нехватка кадров стала одной из центральных проблем российской экономики и рынка труда последних лет, в 2024 году ее актуальность только возросла. 26 декабря гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в настоящее время в России дефицит рабочих рук оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 году этот показатель увеличится до 2 млн человек.