Симоньян: Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

Об этом заявила в Telegram супруга режиссера, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети", — заявила она.

Журналист отметила, что ее мать и мать ее супруга находятся рядом. Симоньян попросила молиться за режиссера.