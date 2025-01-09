СМИ: Трамп может объявить ЧП в экономике США для увеличения пошлин на импорт

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике, что позволит с юридической точки зрения обосновать введение высоких пошлин на ввозимые товары.

По данным CNN со ссылкой на источники, введение ЧП позволит политику разработать новую тарифную программу с использованием Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA), который в одностороннем порядке позволяет главе государства использовать полномочия управления импортом. Трампу не нужно будет соблюдать строгие требования, чтобы доказать, что новые тарифы необходимы в целях национальной безопасности.

Окончательное решение по введению ЧП не принято. Команда политика продолжает изучать другие законные способы управления импортом, о которых Трамп говорил во время предвыборной кампании.

В ноябре 2024 года Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на товары из КНР. Пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.