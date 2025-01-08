В Иране заработает платёжная система "Мир"

Обладатели карт "Мир" вскоре смогут рассчитываться ими в Иране. Такая возможность появится уже летом 2025 г.

По словам посла этой страны в Москве Казема Джалали, согласно графику, карты "Мир" заработают в Иране в первой половине 2025 г. Во второй половине года предстоит настроить возможность использования карт иранских платёжных систем в России, пишет ТАСС.

Сейчас кроме России без ограничений "Мир" работает в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии.