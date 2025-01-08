"Волгонефть-239" уберут с берега после откачки мазута из кормовой части

Севший на мель танкер "Волгонефть-239" уберут с берега после откачки мазута из кормовой части.

"Следующий этап — снятие кормовой части с отмели и её транспортировка в безопасное место. Далее передадим судовладельцу, чтобы он принял решение об утилизации или реновации, в зависимости от повреждений в результате операции по откачке и снятию кормовой части судна с мели", - приводит пресс-служба Морспасслужбы слова её руководителя Виктора Чернова.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.