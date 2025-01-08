Только 20% учителей отдыхали на каникулах

Только 21% учителей отдыхали на каникулах. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие 500 учителей школ из всех округов страны.

Опрос был проведен в декабре и касался планов на каникулы, которые не всегда совпадают с жизнью. Однако его результаты показательные. На вопрос, будете ли вы работать, заниматься учебной или воспитательной работой или решать рабочие вопросы в каникулы, лишь 21% учителей сказали, что нет. При этом 35% планировали заполнять документы, отчеты, планировать курсы и т.п. Еще 31% сообщили о планах на онлайн-курсы (можно было выбрать более одного ответа). О планах на репетиторство сообщили 29% учителей, о занятиях внеурочной деятельностью - 17%, о других рабочих вопросах - 22%.

Ответы свидетельствуют о чрезмерной нагрузке на учителей, которые работают в среднем более чем на 1,5 ставки (данные Минпроса), в том числе о бессмысленных бюрократических обязанностях, которые никуда не деваются, сколько их ни снижают.

Кроме того, полноценных каникул нет и многих 11-классников: большинство родителей уверяли, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ: 44% - что их выпускник достаточно мотивирован и будет заниматься без напоминаний, а 12% - что будут заставлять. Только треть родителей выпускников сказали, что не будут требовать подготовки к ЕГЭ, а 11% затруднились ответить. Было опрошено по всем округам 500 родителей 11-классников, планирующих сдавать ЕГЭ.

В сентябре директор "Национального аккредитационного агентства в сфере образования" Наталья Алтыникова сообщила, что по результатам опроса о проблемах образования две трети школьников пожаловались на большое количество домашней работы, которую заставляет делать школа. А среди учителей 72% пожаловались на мизерную зарплату, 67% - на огромную бюрократическую нагрузку.

Как пишет учительница, ведущая дзен-канал "Провинциальные хроники" и ушедшая из школы четыре года назад, с тех пор ничего не изменилось: те же мероприятия в школе, которые нужно организовать, проверка работ, подготовка к урокам, внеклассным мероприятиям, планирование, отчеты и т.п. А учителям, если они даже в праздничные дни приходят на работу, никто не доплачивает. И сегодня учительство - это подвиг. Который государство не замечает.