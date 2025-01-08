В России могут отложить запуск цифрового рубля

В России могут отложить введение цифрового рубля. Идею высказали в различных банках.

Финансовые учреждения считают реалистичным перенести массовый запуск цифрового рубля для россиян на срок после 2026 г., рассказал РБК представитель Сбербанка, присоединившегося к "пилоту" цифрового рубля в конце 2024 г. По его словам, внедрение цифрового рубля означает дополнительные расходы для банков и магазинов на десятки миллиардов рублей и обязывает создать программное обеспечение для интеграции нового функционала.

Платформа цифрового рубля еще находится в стадии разработки, в нее постоянно вносятся принципиальные изменения.