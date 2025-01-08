В Саратовской области из-за беспилотника загорелось предприятие

Беспилотники атаковали Энгельс (Саратовская область). Из-за этого на одном из предприятий произошло возгорание.

По данным губернатора региона Романа Бусыгина, силами противовоздушной обороны сбиты БПЛА (их количество политик не назвал). Обломки попали на промышленный объект в Энгельсе.

"На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно", - написал губернатор в своём telegram-канале.

По данным Минобороны, за ночь сбиты 32 украинских БПЛА, из них 11 – над Саратовской областью. Атакованное предприятие не названо, речь может идти о нефтеперерабатывающем заводе.