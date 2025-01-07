Азербайджан и Армения вновь обсудят границу

Вскоре вновь состоятся переговоры между Азербайджаном и Арменией. Темой станет общая граница.

"В этом месяце – во всяком случае, по нашей инициативе – должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить решать этот вопрос", - приводит ТАСС слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.