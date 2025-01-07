Трамп "понимает чувства России" из-за членства Украины в НАТО

Старый-новый президент США Дональд Трамп посочувствовал России. Он заявил, что понимает чувства страны по поводу "НАТО у своего порога".

"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

При этом политик считает, что сможет остановить конфликт на Украине в течение полугода.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 г., однако он будет непростым. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях. До этого сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.