Попавший в Чёрное море мазут достиг крымской Евпатории

Мэр Евпатории (Крым) Александр Юрьев сообщил, что до городского побережья добрался мазут, попавший в Чёрное море. По его словам, речь идёт "о единичных участках".

"Коммунальные службы к этому были готовы. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер. Всех птиц, испачканных мазутом, муниципальные службы отмывают и отправляют в парк львов "Тайган" на реабилитацию, сообщил Юрьев в своём telegram-канале.

Ранее Роспотребнадзор не выявил предельно допустимых концентраций вредных веществ в районе жилой застройки Анапы. За все время после объявления ЧС краевого уровня были отобраны 104 пробы воздуха и 78 проб воды.