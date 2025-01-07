Продлён ордер на арест президента Южной Кореи

В Сеуле суд продлил ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Ранее попытка ареста не увенчалась успехом. Сотрудники службы безопасности президента не пустили следователей в здание официальной резиденции Юна в центре Сеула, пишет "Рёнхап".

Суд выдал управлению антикоррупционных расследований ордер на арест 31 декабря после того, как Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос по делу о мятеже. Ранее следователи вошли на территорию комплекса резиденции президента Республики Корея, но через несколько часов решили остановить применение ордера из-за действий службы охраны президента. Ее начальник при предъявлении ордера заявил, что не разрешит обыск на территории резиденции, поскольку это нарушит закон.