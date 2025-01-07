Вертепы, рождественские подарки, световой проект - Екатеринбург празднует Рождество

Тысячи подарков для детей и украшение Часовни святой Екатерины: столица Урала встречает Рождество.

Сегодня ночью во всех православных храмах прошли праздничные богослужения, миллионы верующих встретили один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает этот день не только молитвой, но и добрыми делами.

Фонд святой Екатерины подготовил 2200 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников воскресных школ.

В сердце города, у часовни святой великомученицы Екатерины, установили главный символ Рождества — вертеп.

В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф.

Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары.

Все это окружают 50 000 ярких огней — полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно.

Вертепы появились также в селе Новоипатово у храма Архангела Михаила и в Алапаевске возле храма Александра Невского.

Оба храма были построены при поддержке местных жителей и Фонда святой Екатерины.