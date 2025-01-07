WSj: Иранские военные бежали из Сирии в Тегеран, Ирак и Ливан

Стало известно о возможном бегстве из Сирии иранских военных. Названы города, куда они прибыли, бросив в старом месте службы много техники и оружия.

По данным The Wall street journal, большая часть иранских сил покинула Сирию. Военные бежали в Тегеран, Ирак и Ливан, оставив значительное количество техники и оружия, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть, якобы боевики гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что пока преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе — это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию.