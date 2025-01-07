В Чёрном море десятки судов ищут нефтяные пятна

Вблизи кубанских берегов Чёрного поря продолжается патрулирование. Помимо кораблей Морспасслужбы нефтяные пятна ищут все гражданские суда, которые находятся или проходят вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

Одномоментно речь идет о 50-60 судах. Значительно усилено патрулирование акватории в прибрежных районах моря, продолжается мониторинг и там, куда могли дрейфовать нефтепродукты после кораблекрушения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ранее центр спасения дельфинов "Дельфа" сообщил, что с момента ЧС в Керченском проливе зафиксировал 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи погибли после 15 декабря, вероятнее всего из-за разлива мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела.