В подземных хранилищах газа в Европе осталось меньше 70% запасов

Запасы газа в европейских подземных хранилищах постепенно кончаются. Их осталось уже меньше 70%.

На фоне такого показателя темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов, ситуация для Европы пока далека от катастрофы, пишет ТАСС.

Осенью 2024 г. выяснилось, что страны Старого Света могли быть на пороге самой холодной с начала специальной военной операции (СВО) зимы. Все дело в поставках газа из России. В целом, температуры текущей зимой обещали на уровне выше нормы. Однако погода всё равно должна была привести к увеличению спроса на отопление до самого высокого с начала военной операции уровня.

На фоне этого украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г., что и случилось. Позже в Кремле назвали очень сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу.