Путин посетил Рождественскую службу

Президент России Владимир Путин побывал на Рождественской службе. Глава государства помолился в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

В храме также присутствовали участники специальной военной операции (СВО), волонтёры, а также их семьи, с которыми Путин ранее встречался на мероприятиях Года семьи. Позже глава государства приехал в храм Христа Спасителя, поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По просьбе Путина предстоятель Русской православной церкви освятил нательные кресты для командующих группировками войск, выполняющими особо важные задачи в зоне СВО.

В поздравлении президента говорится, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия, сообщает пресс-служба Кремля.