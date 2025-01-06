В Москве вооруженные подростки напали на пункт выдачи заказов

В Москве задержали подростков, совершивших разбойное нападение на пункт выдачи заказов.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 5 января двое подростков, находясь в пункте выдачи заказов интернет-магазина на улице Олонецкой, угрожая оружием, напали на сотрудника ПВЗ и избили его. После этого налетчики похитили мобильный телефон стоимостью более 90 тысяч рублей.

По подозрению задержаны двое молодых людей 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.