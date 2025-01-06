Свердловская Госавтоинспекция переходит на особый режим работы

В канун Рождества и в период его празднования сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области переходят на особый режим работы.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, более 365 нарядов дорожно-патрульной службы будут находиться на улицах, обеспечивая порядок и контроль над дорожным движением. Внимание будет уделяться обеспечению безопасности вблизи храмов и монастырей Среднего Урала.

Инспекторы ДПС будут следить за соблюдением правил дорожного движения, а также помогать в обеспечении общественного порядка в местах проведения религиозных обрядов. Как уточнили в свердловской Госавтоинспекции, усиленные дежурства продлятся вплоть до окончания праздничных мероприятий.