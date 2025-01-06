Безуглая назвала новое наступление ВСУ в Курской области абсурдом

Новое наступление украинских войск в Курской области, которое началось утром 5 января, является абсурдным и ошибочным решением Киева. Об этом зявила депутат Рады Марьяна Безуглая, которая ранее неонократно критиковала украинское военное командование и политическое руководство.

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Она пишет, что Россия берет под контроль территории Добасса и совсем скоро возникнет "крепость Покровск", то есть российская армия начнет операцию по овладению Красноармейском. Но в Киеве думают о другом.

"Генералам нужно показать очередное "вперед-вперед", доказать политическому руководству свою незаменимость и умение "прекрасно управлять" ВСУ, паразитируя на кратковременной эйфории и надеждах населения, чтобы продолжать удерживать свои позиции и ничего не менять. Чтобы скрывать свои преступления. То наступление на юге в 2023 году, то Курщина в 2024", – написала она.

Если все будет продолжтья так же, то "дальше будут Покровск, Краматорск, Днепр, Запорожье, Херсон и Харьков".

Если вчера утром и днем на Украине писали об успехах в Курской области, то уже вечером киевский генштаб почти не упоминал об этом направлении. Причиной стало то, что события стали развиваться не так, как планировапи в Киеве. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что в наступление бандеровские войска пошли большими силами, стараясь при этом создать ложное представление о направлении главного удара. Об этом говорит тот факт, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о начале наступления в Курской области.

Но в целом замысел врага не удался. Они понесли большие потери, но так и не смогли продвинуться. Однако эта неудача его не остановит. Взятые пленные показывают, что "расходуемым материалом" являются освобожденные по УДО бывшие зэки, которыми наполнили штурмовые части. И их жалеть никто не будет, уверен Подоляка.

Канал "Резидент" сообщает, что Зеленский недоволен первым днем наступления, ожидая реальных результатов к инаугурации президента США Дональда Трампа. А главком ВСУ Сырский просит офис Зеленского блокировать любую информацию о наступлении, чтобы не сорвать его основной замысел.