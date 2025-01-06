В аэропорту Тюмени на 10 часов задержали вылет рейса в Уфу

В тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задержан регулярный рейс в Уфу.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе авиакомпании "ЮТэйр". Время вылета по расписанию составляло 6 часов 5 минут. Однако теперь планируемое время вылета – 16 часов 20 минут. Таким образом, задержка превысит 10 часов.

Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. С чем связана такая длительная задержка, в ведомстве не уточняют.