Российские войска взяли под контроль крупный город Курахово в Донбассе

Российские войска сумели взять под контроль город Курахово в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В Минобороны отметили, что город был важным логистическим узлом для ВСУ.

"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики", - добавило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что армия России уничтожила место производства пороховых зарядов ВСУ.