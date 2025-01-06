Зеленский в интервью американскому блогеру снова матерился на Запад

Зеленский несколько раз употребил нецензурную брань, давая интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Так он выразил свое отношение к недостаточно решительной, по его мнению, позиции Запада.

Когда он вспомнил про Будапештский меморандум 1994 года, то сказал, что его подписантам было на Украину наплевать, заменив последнее слово руганью. Отказ стран Запада ввести превентивные санкции против России накануне начала СВО он охарактеризовал тоже нецензурно. Не обошлось без грязных слов и в адрес президента РФ Владимира Путина.

При этом Зеленский сделал честное признание, что "искренне презирает" людей в России, так как вскоре после начала СВО он обратился ко всем россиянам с призывом свергать власть, но его не послушали.

"Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ. И не хочу давать пас Путину, чтобы он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке", – сказал Зеленский, который до 2019 года сам говорил только на русском и обещал сделать все, чтобы защитить русский язык и не разделять жителей Украины по языковому признаку.

По его словам, киевский режим согласится на остановку боевых действий, но только в том случае, если его войска получат от Запада оружие против России и оно останется на Украине на постоянной основе, "чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом". Имеется в виду задержка с поставками оружия после начала СВО.

Также Зеленский отверг переговоры втроем с участием Путина и Дональда Трама после его инаугурации. Сначала Зеленский с Трампом определят, что и как, а только потом привлекут Путина, потому что будто бы цель Путина - рассорить Зеленского с Трампом. Согласится ли Путин с такой ролью, он не сказал.

Зеленский уже не первый раз матерится в ходе интервью, показывая, в каком сложном положении он противостоит России, а на Западе это не ценят.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что это "очередное интервью занюханного длилось 3 часа".

"Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом", - охарактеризовала интервью Захарова.

В декабре она сказала, что Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Писатель Николай Стариков считает, что у Зеленского сдают нервы.