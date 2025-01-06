Свердловские полицейские исполнили мечту 8-летних близнецов

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний" посетили семью из Екатеринбурга, в которой подрастают два 8-летних брата-близнеца Константин и Доминик. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, стражи порядка подарили им складной двухколесный самокат, большую детскую радиоуправляемую машину и сладкие наборы.

Когда о мечте первоклассников узнали представители свердловской полиции, руководитель ведомства генерал-лейтенант Александр Мешков поручил кадровой службе заняться исполнением желаний ребят. В роли доброго волшебника выступил врио начальника управления по работе с личным составом полковник Павел Бондарь, сам воспитывающий двух сыновей и трех дочерей.

"Сказать, что ребята, получившие новогодние сюрпризы, обрадовались случившемуся событию – ничего не сказать. Они просто счастливы, тем более что гости с подарками прибыли еще и в юбилей их любимой мамы Анастасии. И родители, и Константин с Домиником тепло поблагодарили сотрудников полиции за праздничный визит и сообщили, что этот день надолго останется в памяти. Закончилась встреча дружеским чаепитием", - отметил полковник Горелых.