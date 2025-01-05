В Китае распространяется метапневмовирус, схожий с Covid-19

В Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой, предупредили в Роспотребнадзоре.

Как уточняет ведомство со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря показали, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны. Растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях. Уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%, что превышает процента смертности от COVID-19.

Среди прочего, инфекция дошла и до Казахстана. В Минздраве Республики 5 января сообщили о 30 выявленных случаях заболевания метапневмовирусом. В ведомстве подчеркнули, что штаммы этого вируса выявлены наряду с другими видами инфекций, которые активно циркулируют в пространствев период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем. Конкретного лечения метапневмовирусных инфекций не существует, объяснили в Роспотребнадзоре. Лечение направлено на облегчение симптомов.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики метапневмовирусной инфекции — они все те же, как и при других вирусах: регулярное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, регулярная уборка и дезинфекция поверхностей в домах и на рабочем месте, особенно тех, с которыми часто контактируют. При появлении симптомов ОРВИ, рекомендуется обратиться к врачу.