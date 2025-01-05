СК возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента при атаке ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в результате атаки украинского беспилотника.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 4 января украинские вооруженные формирования атаковали при помощи дрона гражданский автомобиль, который находился на автодороге Донецк – Горловка в районе поселка Красный Партизан в ДНР. От полученных ранений скончался корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов и были ранены четверо представителей СМИ.

Корреспондент РИА Новости Максим Романенко ранее сообщил с места ЧП, что команда российской прессы возвращалась в Донецк со съемок последствий обстрелов в Горловке.

"На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — рассказал он.

Романенко получил получил контузию и ссадины на лице, также пострадал второй журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ.