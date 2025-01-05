Аэропорты Казани, Ижевска, Нижнекамска и Перми возобновили работу

В аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска и Перми сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Ижевска ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены с 10:31 МСК. Как отмечает Кореняко, в период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, совершили посадку на запасном аэродроме Киров (Победилово).

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) ограничения сняты с 10:32 МСК. В период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань; один самолет, следовавший в Нижнекамск.

Аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу с 11:00 МСК.

5 января были временно закрыты сразу четыре российских аэропорта. Такие меры обычно принимают для обеспечения безопасности полетов при угрозах атаки беспилотников.