05 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме рассказали об увеличении маткапитала в 2025 году

С 1 февраля 2025 года материнский семейный капитал в России будет увеличен на процент инфляции. Об сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На первого ребенка он составит 676 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — 894 тысяч рублей или 217 тысяч рублей, если ранее семья получала выплату", — заявила депутат в беседе с "Лентой.ру".

Она добавила, что в наступившем году необходимо будет разрешить тратить материнский семейный капитал на оказание высокотехнологической медицинской помощи.

"Тем более что многие регионы уже разрешили свой материнский региональный капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний или когда большая очередь, а требуется быстрое, например, хирургическое вмешательство. То есть мы очень рассчитываем на то, что все-таки придем к пониманию необходимости этого", — заключила депутат.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил о продлении программы материнского капитала до 2030 года.

По его словам, это окажет помощь почти 5 млн семей. Мера поддержки, по словам премьер-министра, будет индексироваться ежегодно. Маткапитал подтвердил свою эффективность – за все время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

Теги: маткапитал, увеличение, инфляция


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