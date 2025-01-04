Российские журналисты ранены при атаке ВСУ, один погиб

Российские журналисты пострадали во время удара ВСУ по гражданской машине.

По сообщению РИА Новости, погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, корреспондент РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ ранены.

Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк - Горловка. Машина находилась далеко от линии соприкосновения.

Корреспондент РИА Новости Максим Романенко с места ЧП сообщил, что команда российской прессы возвращалась в Донецк со съемок последствий обстрелов в Горловке"На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", — рассказал он.

Романенко получил получил контузию и ссадины на лице, также пострадал второй журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ.