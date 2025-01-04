Пассажиры самолета, севшего в Египте с неисправным двигателем, вылетели в Екатеринбург

Пассажиры рейса U6-1876, который вернулся в Шарм-эль-Шейх после отказа двигателя, вылетели в пункт назначения. Резервный борт забрал их в 11.37 местного времени, а в Кольцово они окажутся в 20.20.

Напомним, у самолета, следовавшего из Шарм-Эль-Шейха в Екатеринбург, отказал двигатель. Экипаж "Уральских авиалиний" принял решение о посадке в аэропорту вылета и благополучно ее выполнил.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, экипаж рейса U6-1876 получил сообщение о неисправности двигателя в момент, когда самолет набирал высоту и уже занял эшелон 150. Командир принял решение вернуться в египетский аэропорт, посадка прошла благополучно. 236 пассажиров в ожидании вылета разместили в гостиницах и предоставили им услуги в соответствии с законом.

По сведениям из открытых источников, рейс выполнялся на самолете Airbus A321neo.