Деньги "заробитчан" спасут экономику? Переводы на Украину из-за границы продолжают снижаться

Объем частных денежных переводов на Украину за 11 месяцев 2024 года сократился на 15% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и почти на 25% - за два года. В сравнении же с 2021 годом сокращение составило около 37%. То есть украинцы пересылают из-за границы все меньше и меньше. Данные озвучил Нацбанк Украины. В годовом исчислении переводы вряд ли достигнут 10 млрд долларов.

Одной из главных причин падения в 2022 году стал массовый отъезд семей украинских трудовых мигрантов за границу после начала СВО. Соответственно, на Украине осталось меньше тех, кому нужно пересылать деньги. Этот процесс даже перекрыл увеличение количества украинских гастарбайтеров в Европе, потому что на Украине нахлебников стало еще меньше.

Другой параллельной причиной может быть ухудшение положения самих украинских трудовых мигрантов в странах Европы.

Надежды киевского режима на то, что деньги "заробитчан" спасут украинскую экономику, все больше испаряются. Накануне Нового года украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил в эфире местного "телемарафона", что люди будут становиться все беднее, а цены будут быстро расти. И к этому нужно быть готовым.

Накануне Зеленский заявил, что западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу, а тех, кто не работает, сами хотели бы вернуть Украине.