Или регистрируйся, или уходи. Власти определили порядок ведения реестра богеров

Минцифры и Роскомнадзор издали приказ о порядке формирования и ведения реестра блогеров-десятитысячников. Это произошло в конце декабря.

Недавно были приняты поправки в закон "О связи", в соответствии с которыми блогеры, имеющие более 10 тыс. подписчиков, должны подавать сведения о себе в Роскомнадзор. Хотя форма на "Госуслугах" появилась уже вечером 1 ноября, правовой базы два месяца не было.

По существу приказ узаконил ране созданную форму. Правда, разрешил еще обращаться в Роскомнадзор лично. Невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить.

Из реестра могут исключить за распространение любой запрещенной информации. А также за репост или цитату со ссылкой на страницу, у которой более 10 тыс. подписчиков, но которой нет в реестре.

"Привыкайте проверять перед репостами. Я считаю, что это неудобно и абсурдно, но закон требует", - пишет юрист Павел Парфентьев.

Еще одно основание для исключения из реестра - распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями. Аналогичная норма давно действует для журналистов и новостных агрегаторов.

Эксперт отмечает, что теперь Роскомнадзор имеет право потребовать от "Телеграма" заблокировать канал посольства США, у которого более 12 тыс. подписчиков, но которого нет в реестре. Это может стать асимметричным ответом на блокировку в ЕС телеграм-каналов российских СМИ.

Изменения знаменуют собой наступление новой эпохи. Отныне власти будут понимать, кто что говорит и пишет в интернете, говорит финансовый аналитик Алексей Кричевский. Это дает инструменты для контроля над блогосферой. Для блогеров главный риск - это запрет на рекламу, который неминуемо приведет к сокращению доходов. А без регистрации работать с рекламодателями будет практически невозможно. По факту регистрация становится фильтром для отсеивания неподконтрольных блогеров. То есть мы вступаем в эпоху, когда независимость становится роскошью.

По данным Минцифры, на конец 2024 года, то есть за два месяца, на "Госуслугах" подали более 140 тысяч заявлений о включении в реестр блогеров.