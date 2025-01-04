Самолет "Уральских авиалиний" сел с неработающим двигателем

У самолета, следовавшего из Шарм-Эль-Шейха в Екатеринбург, отказал двигатель. Экипаж "Уральских авиалиний" принял решение о посадке в аэропорту вылета и благополучно ее выполнил.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, экипаж рейса U6-1876 получил сообщение о неисправности двигателя в момент, когда самолет набирал высоту и уже занял эшелон 150. Командир принял решение вернуться в египетский аэропорт, посадка прошла благополучно. Пассажиров в ожидании вылета разместили в гостиницах и предоставили им услуги в соответствии с законом. В Екатеринбург они вернутся резервным бортом.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, вылет рейса был запланирован на 3 января. Прилет ожидается сегодня в 20.10

По сведениям из открытых источников, рейс выполнялся на самолете Airbus A321neo.