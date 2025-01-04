"Пулково" закрыт на выпуск и прием самолетов сегодня утром

Петербургский аэропорт "Пулково" закрыт ради обеспечения безопасности сегодня утром. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, питерская авиагавань перестала принимать и отправлять воздушные суда с 07.45 до особого распоряжения.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Обычно такие ограничения бывают связаны с налетом вражеских беспилотников и работой ПВО.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен и сбит БПЛА.