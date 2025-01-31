01 Февраля 2025
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Фото: t.me/Aksenov82

Уголовное дело по факту гибели от нападения львов сотрудницы парка "Тайган" прекращено

Уголовное дело по факту гибели от нападения львов сотрудницы парка "Тайган" Леокадии Переваловой прекращено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Крымчанин, муж погибшей выразил несогласие с результатами следствия и обратился в Информационный центр СК России. Мужчина высказал предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отметил неполноту расследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Тайган, лев, Крым, уголовное дело


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