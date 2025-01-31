В Южной Корее вновь наложено вето на расследование военного положения

В Южной Корее второй раз отправлен на пересмотр законопроект о парламентском расследовании событий военного положения.

Решение принял кабинет министров во главе с и.о. президента страны вице-премьером Чхве Сан Моком. Политик объяснил такое решение тем, что сложно объяснить необходимость создания отдельного специального комитета для расследования по линии парламента, пишет ТАСС.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля после того, как суд продлил действие предыдущего ордера на его арест. Политик скрывался и не выходил на улицу. На защиту Юн Сок Ёля встала служба безопасности президента и военные, которые блокировали входы в резиденцию Ханнам-дон. Для ареста пришлось использовать стремянки, чтобы залезть в окна здания.