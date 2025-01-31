Совет молодых кубанских депутатов нового созыва сформирован

На 52-й сессии кубанского парламента были утверждены итоги работы по формированию Совета молодых депутатов Краснодарского края пятого созыва. Проект постановления коллегам представил председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Сергей Носов.

Лидер молодых депутатов Кубани напомнил, что 8 сентября 2024 года завершилась масштабная выборная кампания в представительные органы муниципальных образований региона. По результатам выборов в краевой Совет молодых депутатов вошли 994 человека. Средний возраст молодых кубанских парламентариев - 30 лет. Среди них те, кто трудятся в социальной сферы, сельском хозяйстве, в транспортных предприятиях, сфере строительства, индивидуальные предприниматели.

В проект документа, рассмотренного депутатами ЗСК, включена информация о прошедших отчетно-выборных собраниях Советов (групп) молодых депутатов, создании СМД при Советах 34 муниципальных районов. В Приморско-Ахтарском муниципальном округе сформирована группа молодых депутатов, в Туапсинском и Ленинградском - избрано по одному парламентарию. СМД созданы при представительных органах 6 городских округов. В Горячем Ключе молодых депутатов нет. Самые многочисленные СМД в Тихорецком (46 человек), Кавказском (42), Гулькевичском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах (в них по 38 человек).

На отчетно-выборных собраниях были заслушаны отчеты о деятельности местных СМД, утверждены структуры и избраны их руководители. Сформированы комитеты СМД, а также президиум и бюро президиума СМД, состав которых будет утвержден на их очередном заседании.

По итогам рассмотрения представленной информации парламентарии приняли постановление, в котором краевому СМД рекомендовано продолжить работу по подготовке кадрового резерва для органов власти. Постоянным комитетам ЗСК предложено оказывать Совету всестороннюю помощь, а органам местного самоуправления - чаще привлекать членов СМД к участию в мероприятиях, проводимых ЗСК и муниципалитетами.

Председатель регионального парламента, подводя итоги рассмотрения, напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента создания Совета молодых депутатов Кубани. Юрий Бурлачко подчеркнул, что это не просто круглая дата, это четыре пятилетки множества дел и событий.

«Сегодня Совет - это почти тысяча молодых, энергичных и инициативных людей во всех муниципалитетах Кубани. В нем они получают ценный опыт управленческой и депутатской работы, который впоследствии успешно используют как в органах представительной власти, так и в иных сферах деятельности. Каждый из них стремится сделать наш край еще лучше и оправдать высокое доверие избирателей. Убежден, пятый созыв Совета молодых депутатов продолжит лучшие традиции своих предшественников», - подытожил Юрий Бурлачко.