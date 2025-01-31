Песков не стал комментировать данные о якобы покинувших Курскую область военных КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию газеты New York Times о перемещениях северокорейских военнослужащих в Курской области.

По его словам, по этой теме много рассуждений, в том числе искажающих действительность.

"Поэтому каждый раз это комментировать, наверное, не пристало", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее The New York Times сообщила, что северокорейские войска после "понесенных тяжелых потерь" якобы уже около двух недель не видны на линии боевого соприкосновения. Газета ссылается на украинских и американских официальных лиц.

В декабре Песков отказался комментировать сообщения о якобы гибели военных из КНДР на территории Курской области. До этого военкоры сообщали, что спецназ КНДР участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области.

Официальной информации об участии северокорейских военных в боях в Курской области от Минобороны России пока не было.