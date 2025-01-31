У заболевших после покупки шаурмы пермяков выявлен возбудитель сальмонеллеза

В Кунгуре у заболевших после покупки готовых блюд в кафе "Shaurma-kosmos" выявлен возбудитель сальмонеллеза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Прикамья.

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно начато проведение санитарно – эпидемиологического расследования, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники заведения.

Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Пострадали 25 человек, из 10 – дети. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".