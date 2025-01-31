Арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы по делу о коррупции

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения директору Уральского управления капитального строительства и ЖКХ (МКУ УКС ЖКХ) Верхней Пышмы Алексею Харламову. Его обвиняют по п. "в" ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах".

Как сообщает пресс-служба суда, под стражей Харламов пробудет до 29 марта включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, только если не будет обжаловано сторонами.

В чем именно обвиняют Харламова неизвестно, однако, по данным "Ъ-Урал", его дело может быть связано с делом экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого арестовали по той же статье 24 января.