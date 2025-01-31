31 Января 2025
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Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Активные калужане обсудили с главой города разработанный ими инициативный проект

Жители дома № 7 по улице Тепличной в Калуге разработали инициативный проект. 

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров встретились с активистами и обсудили перспективы его реализации, сообщает пресс-служба городской думы.

Жильцы дома № 7 по улице Тепличной для участия в конкурсе инициативного бюджетирования подготовили проект, предусматривающий асфальтирование межквартального проезда и дворовой территории. После того, как поблизости был построен новый жилой комплекс, через двор на большой скорости стали проезжать  автомобилей. Поэтому вместе с новым асфальтом жильцы планируют уложить искусственные неровности. Изначально проект предусматривал также обустройство парковки, но из-за множества инженерных коммуникаций от этого пришлось отказаться.

«Для участия в конкурсе подготовлены необходимые документы, надеюсь, нам удастся занять достойное место и получить финансовую поддержку для реализации проекта на условиях софинансирования», – отметил Андрей Макаров.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Жители здесь очень активные, договорились между собой, разработали актуальный проект, наладили совместную работу с депутатом. Есть хорошие шансы на то, что проект будет одобрен членами конкурсной комиссии и успешно реализован. Призываю всех калужан участвовать в программе инициативного бюджетирования, городские власти и депутатский корпус всегда поддержат полезные начинания горожан», – подчеркнул Юрий Моисеев.

Теги: юрий моисеев, инициативный проект, городское самоуправление калуги, дворовая территория


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