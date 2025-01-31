В Прикамье количество отравившихся шаурмой выросло с 14 до 25

Выросло количество пострадавших от отравления шаурмой в прикамском Кунгуре.

Пострадали 25 человек, из 10 – дети, сообщили ТАСС в прокуратура Пермского края.

Отравление случилось 30 января в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Работа кафе приостановлена. Проводятся осмотры места происшествия, в ходе которых изымается документация и иные объекты, имеющие значение для следствия, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся допросы персонала кафе и потерпевших.